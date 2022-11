Valentina Corradi | la new entry a Paperissima Sprint

Leggi su bellezze.tv

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ballerina di talento e anche bellazza assoluta,dal 20 novembre entra a far parte del cast di, il famoso show di Antonio Ricci che va in onda su Canale 5. Nel programma ha l’occasione di affiancare Roberta Lanfranchi e il Gabibbo alla conduzione. Lanasce nel 2001 a Rapallo, comune in provincia di Genova, e sin da piccola prende lezioni di danza, continuando anche durante il periodo del diploma. Infatti, si allena sia a La Spezia che a Marina di Massa. CarrieraIl talento e l’impegno permettono molto presto adi raggiungere traguardi importanti. La giovane, infatti, diventa campionessa italiana di danza sportiva under 21 nella specialità ...