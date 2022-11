Onana voleva costruire dal basso | e il ct del Camerun giustamente l’ha cacciato dal Mondiale

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’Italia fa male a Andre. Il portiere dell’Inter ha chiuso anzitempo il suodopo un litigio con il ct del. E’ stato messo fuori rosa, e avrebbe già lasciato il ritiro. Il motivo?giocare la palla da dietro,dal, come si dice. Il ct delno. Hanno litigato e l’allenatore. Lo scrive The Athletic, ricostruendo il retroscena. “, 26 anni, è stato escluso dalla squadra. Lui e Rigobert Song hanno discusso dello stile di gioco didurante l’allenamento di sabato, con l’ex difensore cheche il portiere dell’Inter giocasse in modo più diretto e non corresse rischi vicino alla propria porta. Dopo la conversazione, ...

Onana escluso dai Mondiali in Qatar ... è probabile che i dissidi con l'allenatore Rigobert Song, fortemente voluto da Eto'o alla guida della sua nazionale, siano stati il motivo per cui c'è stata la ..."Onana non giocherà per motivi disciplinari, ci complichiamo un po' la vita", questa la nota di una fonte vicina alla Federcalcio del Camerun ...