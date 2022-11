Occasione iPhone 13 e Xiaomi Mi Band 7 con Cyber Monday di Amazon

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Arriva proprio in questi minuti l’ultima chiamata per chi è alla ricerca di offerte tech con la campagna Black Friday avviata lo scorso giovedì, alla luce delle proposte per ildi2022. Nello specifico, tra le promozioni del 28 novembre, credo sia doveroso riservare una parentesi a prodotti come i vari13 eMi7. Se non altro perché parliamo di dispositivi molto apprezzati dal pubblico italiano, che da alcune ore a queste sono tornati a fare la voce grossa grazie a prezzi più bassi del solito per gli utenti. Chiamata finale per chi cerca13 eMi7 a prezzo basso condiAlmeno un paio di proposte da ...