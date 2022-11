Mondiali Qatar 2022 | Corea del Sud-Ghana 2-3

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 3-2 ladel Sud in un match del gruppo H deidi, disputato all’Education City Stadium di Al-Rayyan. Doppio vantaggio degli africani nel primo tempo grazie ai gol di Salisu al 24? e Kudus al 34?, nella ripresa ini trovano il pareggio grazie alla doppietta di Cho Gue-Sung, a segno al 58? e al 61?. Rete decisiva ad opera ancora di Kudus che al 68? realizza il 3-2 finale. In classifica ilaggancia a quota 3 il Portogallo,ferma a uno insieme all’Uruguay. L'articolo proviene da Italia Sera.

I ghanesi chiudono il primo tempo sul 2 - 0 ma poi vengono ripresi dall'uno - due micidiale di Cho. A risolvere la contesa il secondo gol di Kudus al ...Joan Laporta ritiene che il forte gruppo di giocatori del Barcellona all'interno della nazionale spagnola possa aiutare la Roja a vincere i. Il 7 - 0 rifilato alla Costa Rica, seguito dal pareggio per 1 - 1 con la Germania, ha portato i campioni del 2010 alla soglia della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La ...Il ct dei sudamericani: 'Contro il Senegal dobbiamo essere protagonisti'.DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - 'Valencia, purtroppo, ha una distorsione ...Nessuna speranza invece per gli asiatici che nelle due partite precedenti hanno perso con due reti di scarto Si chiude la fase a gironi di Olanda e Qatar. Per gli asiatici la consapevolezza che l'avve ...