Il suo è il trucco must per le feste 2022

(Di lunedì 28 novembre 2022) Per ricevere la cittadinanza onoraria nel suo paese di origine, Dua Lipa sceglie un look elegante ma colorato. Incluso il makeup minimalista con il rossetto marrone in stile anni ’90, in versione shiny per un tocco festivo moderno. Leggi anche › Dua Lipa cambia look: capelli rosa fluo in stile rave anni ’90 Il look formale di Dua Lipa: tartan fluo con labbra dark Lo scorso weekend la cantante di Levitating e Physical ha raccolto l’ennesimo successo. Arrivata a Tirana direttamente da Los Angeles, ha incontrato il presidente dell’Albania Bajram Begaj che le ha conferito la cittadinanza onoraria per “il ruolo dell’artista nel diffondere la fama degli albanesi a livello internazionale attraverso la sua musica”. Il look scelto dalla pop star britannica di ...