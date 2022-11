Canelo Alvarez vs Messi | round 2 | parla Fabregas | “Nè conosce la persona | nè capisce come funziona”

Un gesto che è arrivato anche agli occhi di, attuale campione mondiale dei supermedi e uno degli sportivi più famosi del Messico. Su Twitter ha attaccato in modo diretto Leo Messi. 'Ha ...Un gesto involontario o uno smacco voluto agli antagonisti Il web si divide, ma intanto Messi viene anche minacciato dal pugile messicano. Polemiche su un altro simbolo, dopo quelle ...Un (presunto) comportamento che ovviamente non è piaciuto ai tifosi della Tri, a partire dal boxeur di Guadalajara.È polemica social per un episodio accaduto nello spogliatoio dell'Argentina dopo la vittoria per 2-0 sul Messico.