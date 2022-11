Visionary Days ai blocchi di partenza | l’intervista doppia ai conduttori Chiara Piotto e Marco Carrara

(Di domenica 27 novembre 2022)sono idi2022, l’evento dentro il quale si immagina il futuro dell’Italia e che per la sua sesta edizione torna in un’inedita versione ibrida con 1.000 giovani under 35 in presenza in Fiera a Bergamo e 1.500 collegati da tutta Italia. Ciao! Presentatevi ai nostri lettori M: Sono, sono il conduttore e giornalista più giovane della Rai: conduco Timeline e il moviolone di Agorà su Rai 3. Ah, parlo velocissimo dal 1992. C: Ciao! Mi chiamoe sono una giornalista digital e tv, New Media Manager di Torcha, dove facciamo informazione tagliata per Instagram, TikTok, YouTube e podcast, parlando a una community per lo più di 20-30enni, proprio come ...

Dopo il successo della prima edizione, quella dello scorso dicembre 2021,torna a Bergamo e l'appuntamento è fissato a breve. Settimana prossima, sabato 3 dicembre, l'organizzazione punta a radunare alla Fiera di Bergamo 2.500 giovani Under 35, dei quali