Traffico Roma del 27-11-2022 ore 10 | 30

(Di domenica 27 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto auto in coda su via Pontina per incidente dal bivio per pratica di mare a Castelno in direzionenel quartiere 3 Reggimento la 33esima maratonina di San Saturnino chiusure temporanee al passaggio dei partecipanti lungo le vie della zona a Montesacro in svolgimento per l’intera giornata una mostra mercato in via Ugo Ojetti che resta chiusa al transito tra Piazza Talenti e Piazza Primoli deviate diverse linee bus di zona e soppresse le fermate su via Ugo Ojetti Prati chiusa al transito via Candia fino alle 20:30 tra via Vittor Pisani e via Mocenigo per una mostra d’arte deviate su via Cipro le linee bus di zona Enel TR Trionfale Per lo svolgimento di un mercato chiuso al transito via Ruggero di Lauria trasporto ferroviario sospeso il servizio sulla linea...