Pensioni 2023 | Fenapi su Quota 41 dai 62 anni e opzione donna con figli | troppi vincoli

(Di domenica 27 novembre 2022) Di seguito ripoprtiamo il Comunicato Stampa ricevuto redatto da Carmelo Satta, Presidente Nazionale Fe.N.A.P.I. , Federazione Nazionale autonoma piccoli imprenditori, in cui si evidenzia come la Legge di Bilanciosia una manovra necessariamente difensiva, ma anche eccessivamente vincolante in campo previdenziale, il riferimento va alle due misure che più stanno creando malumore:103, ossia una41 con il limite anagrafico dei 62, ela cui proroga potrebbe essere legata al numero di. Sudopo le innumerevoli critiche da parte delle lavoratrici iscritte al Comitatosocial e la presa di posizione di differenti esponenti politici di ...

La stretta sull'indicizzazione produce nei calcoli del governo un risparmio di spesa intorno ai 2,5 miliardi sul. L'apporto dellecomunque è solo un tassello nel mosaico delle coperture di una manovra che viaggia verso i 36 - 37 miliardi Mentre tutto il dibattito sulledelle ultime ...Quota 103 e il bonus per la permanenza al lavoro Sul fronte delle, nelchi avrà 62 anni di età e 41 di contributi versati potrà decidere di andare in pensione grazie a Quota 103 . La ...Roma, 26 nov. I pensionati cominceranno a riscuoterla giovedì prossimo; i dipendenti pubblici e quelli privati, invece, entro le prossime tre o quattro settimane. Stiamo parlando… Leggi ...Di seguito ripoprtiamo il Comunicato Stampa ricevuto redatto da Carmelo Satta, Presidente Nazionale Fe.N.A.P.I. , Federazione Nazionale autonoma piccoli imprenditori, in cui si evidenzia come la Legge ...