LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise 2022 in DIRETTA | Odermatt impressiona Cade Caviezel | gara interrotta

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL21.00 L’elicottero sta atterrando sulla pista. 20.57 Proseguono i soccorsi a, lada 12 minuti. Il prossimo a partire sarà l’austriaco Matthias Mayer. 20.55 Ora, caduto dopo aver inforcato uno sci in una porta verso destra, viene comunque fatto accomodare sul toboga. 20.54 Bellissima notizia! Maurosta bene e si è rialzato senza problemi sulle proprie gambe. Ha però il volto coperto di sangue a causa di un taglio allo zigomo destro. 20.53 L’elicottero è appena decollato per andare a soccorrere lo svizzero. 20.50 Proseguono i soccorsi per lo sfortunato Mauro, che dovrebbe venire portato in ospedale con ...

17.30: Per il momento è tutto, l'appuntamento è alle 19 per la seconda manche. A più tardi 17.29: Questa la classifica della prima manche dello slalom di Killington:14.21: Si tratta anche del migliori risultato di sempre in distance per Federico Pellegrino, mentre deludente è stata la prestazione degli altri azzurri, in particolare De Fabiani che aveva fatto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG 20.32 Paris avanti 20 centesimi al primo intermedio, 34 al secondo. 20.31 Tracciato davvero molto veloce, difficoltà tecnic ...SCI ALPINO - Segui tutti gli aggiornamenti della Coppa del Mondo con la DIRETTA SCRITTA dello slalom femminile di Killington e del SuperG maschile di Lake Louis ...