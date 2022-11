ilGiornale.it

è uno dei maggiori esperti italiani di comunicazione e consulenza. Di recente è uscito il suo 'Forse sei già felice e non lo sai' (Mondadori, 2022): gli abbiamo chiesto di ...... Forse sei già felice e non lo sai Sottotitolo : Il primo manuale di crescita personale realistica e sostenibile ISBN - 10 : 8804763093 ISBN - 13 : 9788804763093 Autore :Editore :... Paolo Borzacchiello: "Vi svelo il segreto per essere felici" Dopo aver raccontato l'importanza delle parole nel cambiamento della nostra vita, torna il linguista Paolo Borzacchiello che nel suo ultimo libro "Forse sei già felice e non lo sai" (Mondadori), si co ...Il Sole 24 Ore presenta i libri di Paolo Borzacchiello, esperto di Intelligenza linguistica applicata al business. Oggi "La parola magica".