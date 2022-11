Meloni a pesci in faccia Sallusti spegne la Gruber in diretta E lei

(Di sabato 26 novembre 2022) Alta tensione a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 25 novembre tra Lillie Alessandrosulla questione del rapporto di Giorgiacon i giornalisti e la stampa in generale. "Con gli ultimi presidenti del Consiglio, Mario Draghi non parliamone, ma anche con Giuseppe Conte e Paolo Gentiloni", osserva il direttore di Libero, "quando il premier parlava in conferenza stampa i giornalisti chiedevano e loro rispondevano ma con lanoto un'aggressività e un'insistenza, legittima per carità, che se non vogliamo essere ipocriti esprime un pregiudizio". Qui il battibecco su Giorgiatra Giorgiae Alessandroa Otto e mezzo su La7 Insomma, prosegue, la"non può essere ...

La7

La notizia arriva mentre l'Italia va in direzione opposta: il governonella legge di ... ammettendo che "nella criminalità finanziaria in Germania ci occupiamo molto deipiccoli, ma i ...Questa Luna nasce nuova in un segno che governa il vostro successo. ARTICOLO PRECEDENTE Manovra: ecco tutte le misure varate Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni Beautiful: la ... Battibecco Meloni-giornalisti, Sallusti: "Non può essere trattata a pesci in faccia". E Gruber: "Era la quarta volta..." Battibecco Meloni-giornalisti, Sallusti a Otto e mezzo: "Meloni non può essere trattata a pesci in faccia, merita lo stesso rispetto degli altri premier". E la Gruber: "Era la quarta volta che doveva ...Riccardo Gatti (MSF Italia) e Jean Vecoli (ARCI) ribadiscono l’importanza delle ONG in mare e le contraddizioni del governo italiano Riccardo Gatti team leader di Medici senza frontiere e Jean Vecoli ...