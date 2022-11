Ischia | il drammatico salvataggio | aggrappato a un' asse di legno | l' intervento dei Vigili del Fuoco

(Di sabato 26 novembre 2022) Un uomo è stato salvato nella sua casa,a Casamicciola, travolta dal fango. L'uomo era nel garage e sommerso a metà dall'acqua e dal fango, si è tenutoa un'di. Illuminato da una torcia, idelsi preparano a salvarlo, dopo un complicata manovra per raggiungerlo. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

ROMA - "Stamane l'ennesimoevento. La splendida, notoriamente terra fragile dal punto di vista geologico, è stata investita da un sistema temporalesco che ha provocato nuove vittime e danni incalcolabili. Sull'......subito lo stato di calamità" 'Ci stringiamo con grande affetto ai cittadini die in particolare di Casamicciola colpiti stanotte da una nuova emergenza. Di fronte a questo nuovo...Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Sono ore drammatiche per Ischia. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai dispersi. Ringrazio i soccorritori che in queste ore stanno lavorando senza sosta ...Piero De Luca "Dolore e vicinanza alle famiglie e alle comunita' colpite dall'alluvione ad Ischia. Le notizie e le immagini provenienti da Casamicciola sono drammatiche. Seguiamo con grande preoccupaz ...