“Il super conduttore in pista” Milly Carlucci | l’annuncio top prima di Ballando con le stelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 26 novembre 2022) Notizia sorprendente disucon le. Nella serata di sabato 26 novembre sarà trasmessa lasemifinale del programma, che però inizierà più tardi rispetto all’orario originario. Su Rai1 è in programma infatti la gara di calcio, valevole per i Mondiali, tra Argentina e Messico. Quindi, bisognerà attendere le 22 circa per rivedere all’opera i protagonisti della trasmissione. Ma ne varrà la pena, visto che ci sarà anche un personaggio della tv molto atteso in studio.ha riferito tutto sucon lein occasione di un suo intervento nell’ultima puntata de La vita in diretta di Alberto Matano. Nelle scorse ore ha parlato anche Selvaggia Lucarelli, che ha sferrato delle critiche: ...