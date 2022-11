Danimarca | Hjulmand | «Concesso troppo alla Francia»

(Di sabato 26 novembre 2022) Le parole di Kasper, CT della, sulla sconfitta per 2-1 contro laal Mondiale in Qatar Kasperha parlato dopo la sconfitta della suacontro la. L’allenatore ha analizzato la partita e si è espresso sulla possibile qualificazione agli ottavi. PAROLE – «Abbiamo, siamo comunque orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo giocato con coraggio, spirito di sacrificio, ma non ce l’abbiamo fatta. Ora sotto con l’Australia, possiamo ancora qualificarci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

