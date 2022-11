ilmattino.it

Ma il fenomeno dellepopolarinon riguarda solo viale Monte San Michele. In città vi sono almeno altri tre appartamenti occupati : uno nel quartiere Foscato, uno in Gardenia e uno in ...Il consigliere regionale, neoletto anche alla Camera dei Deputati, aveva denunciato il caso delledalla criminalità in un edificio attenzionato di via Egiziaca a Pizzofalcone. Nei ... Case occupate dai clan a Napoli, il pm: sgombero subito. È tensione Poche righe, per sgomberare il campo da equivoci e per ribadire la linea della fermezza. Poche righe per esprimere un concetto: «Non viene accettata la richiesta di prorogare di un mese ...Una commedia brillante Forse. Un thriller psicologico di coppia Fuocherello. Una seduta di terapia per coppie in crisi e in cerca di emozioni per ripartire Beh, ci siamo vicini. Ecco Vicini ...