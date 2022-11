Soumahoro a Formigli | “Video in lacrime? Chiedo scusa | è stato un momento di debolezza Non lo rifarei”

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Ilinche ho pubblicato? Mi sentivo messo all’angolo, non capivo cosa mi stesse succedendo. Per quel filmato voglio chiedere, èundiumana. Non lo”. Sono le parole di Aboubakar, il parlamentare di Verdi-Sinistra italiana che si è autosospeso dal proprio gruppo, alla Camera, dopo la pubblicazione di alcuni articoli che coinvolgono sua moglie e la cooperativa che gestisce i migranti., nei giorni scorsi, aveva pubblicato un filmato in cui, in, chiedeva “perché mi state facendo questo? Mi volete distruggere”. Ieri sera l’ex sindacalista dei braccianti èintervida Corrado...

Proprio per parlare della questione è stato ospite di Corradoa Piazzapulita .e il diritto all'eleganza Il suo intervento, però, non ha fatto altro che sollevare ulteriori ...Nel giorno della sua autosospensione dal gruppo Verdi - Sinistra italiana, Aboubakarè ospite di PiazzaPulita . È qui, in un faccia a faccia con Corrado, a difendere la sua posizione dopo l'indagine che tira in ballo moglie e suocera. 'Mi sono autosospeso perché ...La pressione ricevuta per le indagini della Guardia di finanza sulla coop Karibu gestita dalla suocera e dalla moglie ha portato il deputato Aboubakar Soumahoro ad autosospendersi dal gruppo parlament ...Aboubakar Soumahoro ha resistito per giorni. Ma alla fine ha ceduto. I leader dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ...