Milan | Costacurta | “Ibrahimovic al 50% rimane più forte di Giroud”

Cosìa Tuttosport:Non so quanto possa durare ancora questa zona -(almeno per la dea bendata, per altro non so) ... Ma sui principali canali qualche commentatore in meno come Bergomi, Ambrosini ee ...La versione di Billy: "Stefano è il volto dello scudetto, ha creato un gruppo super. E come Carlo ha sconfitto gli scettici" ...Billy Costacurta ha rilasciato una bella intervista a Tuttosport toccando diversi temi e soffermandosi su quelli riguardanti il Milan. Le parole: Sullo ...