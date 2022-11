La Taularde | un film superiore alle premesse e una Sophie Marceau matura

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) LARai 4, ore 21.20. Con, Carole Franck, Marie Denaudarde. Regia di Audrey Estrougo. Produzione Francia 2015. Durata: 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Mathilde è una tranquilla e mite professoressa che un giorno si mette nei guai colla giustizia. Quando aiuta il marito, condannato, a scappare dal carcere. Così in carcere finisce lei. Inizia una durissima lotta per la sopravvivenza. Un'inferno in cui una borghese piccola piccola come lei sembra non avere possibilità di scampo. E invece l'avrà alla fine la piccola possibilità. PERCHÈ VEDERLO Perché è unnettamente superiori, l'antica adolescente del "Tempo delle mele" che da adulta enon era mai riuscita a convincere del ...