Governo | coalizione e Ue I voti di Rotondi al governo

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 novembre 2022) Meloni è un ciclo nuovo della politica italiana come Berlusconi nel 94, le piazze che contestano si illudono di poter fermare il mare con le mani. Lo dice a Formiche.net l’on. Gianfranco, secondo cui il premier è da promuovere con un dieci per vari motivi oggettivi, aggiungendo che ciò impone alla sinistra una rivisitazione di se stessa: “Come il berlusconismo plasmò la sinistra a sua immagine, così avverrà anche a questo giro”, osserva. Nel primo mese di vita delil premier ha dovuto affrontare vertici come Bruxelles e Bali, una manovra finanziaria molto delicata e il dossier energia: che voto dà a Giorgia Meloni e perché? Il mio voto è un dieci pieno perché non sono un tifoso, sono uno sportivo e quindi so avere obiettività anche rispetto alla squadra per cui tifo. Bisogna riconoscere che a 45 anni, che in Italia è un ...