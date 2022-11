Calcio | Mondiali 2022 Scaloni | “Messi non ha problemi La squadra reagirà”

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’Argentina è stata probabilmente la delusione più fragorosa della prima giornata della fase a gironi deidiin Qatar. L’Albiceleste ha perso 2-1 contro l’Arabia Saudita all’esordio, facendosi rimontare l’iniziale vantaggio firmato da Leo. Una sconfitta da esorcizzare immediatamente contro ilco: imperativa la vittoria per continuare la corsa verso gli ottavi di finale. Il commissario tecnico Lionelsi è espresso così in conferenza stampa prima della delicata partita di domani: “La reazione dellaè stata immediata. Questo gruppo ha tutte le possibilità di rialzarsi, su questo non abbiamo dubbi. Stiamo valutando delle alternative al nostro gioco, ma non al nostro modo di giocare, è probabile che faremo una variante ma ...

