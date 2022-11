Viareggio Lu

lagazzettadiviareggio.it

Dalle immagini, sembra che l'ex fischietto diparli da solo, borbottando il proprio disappunto per l'operato del direttore di gara e dei suoi assistenti. Giusto aver concesso rigore al ...Il "gruppo così" di cui parla è quello della Juventus costruita da lui e guidata da Marcello Lippi negli anni Novanta e primi Duemila, che martedì si è riunita a proprio a, al Marco Polo ... Il Rotary Club Viareggio Versilia a sostegno della popolazione dell'Ucraina Sport - Dalle immagini, sembra che l'ex fischietto di Viareggio parli da solo, borbottando il proprio disappunto per l'operato del direttore di gara e dei suoi ...Nella rete dei controlli straordinari dei carabinieri anche una patente ritirata, una denuncia per evasione e una sanzione a una macelleria che vendeva prodotti non tracciati ...