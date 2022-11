Svizzera | Embolo spietato contro il “suo” Camerun

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 novembre 2022), un gol di Breelè risultato decisivo per il successoil "suo"all'esordio a Qatar 2022 Nativo di Yaoundé, capitale del paese africano, Breelnon ha avuto pietà del "suo"all'esordio degli svizzeri a Qatar 2022. Un gol a inizio ripresa del 25enne attaccante è infatti risultato decisivo per l'1-0 finale. Un paradosso che si va ad inserire nei migliaia di retroscena nella storia dei Mondiali. Breel è nipote di un famoso cantante locale che a sei anni permise alla famiglia del giocatore di volare in, da dove poi il ragazzo ha mosso i primi calci a livello professionistico.