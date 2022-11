(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza soffre sotto i colpi di tempi lunghi, prezzi più alti e risorse mancanti. Lo stesso governo è arrivato a quantificare i danni. Mentre l'Ance mette in guardia: "Possibile stop per l'80% del settore costruzioni"

L'HuffPost

Ilereditato dal governo Draghi si può ritoccare ma non mettere in discussione, sarebbe ...Atlantica ha pressoché esaurito la capacità di allargamento mentre l'Unione procede al...La crescita alporta a una minore domanda di coperture. " Nei rami danni, la più alta ... affiancando le iniziative e le risorse pubbliche in campo, a iniziare da quelle del". L' ... Pnrr al rallentatore: a rischio investimenti per 40 miliardi e 23mila cantieri Il Piano nazionale di ripresa e resilienza soffre sotto i colpi di tempi lunghi, prezzi più alti e risorse mancanti. Lo stesso governo è arrivato a ...Un forte impulso arriva dal Pnrr, ma servono più investimenti nazionali e nuove regole di bilancio per favorirli che fanno parte delle nostre proposte per la revisione del patto di stabilità e ...