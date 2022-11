Piazza Matteotti | si sostituiscono tre sofore a rischio caduta - Foto

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo città. In arrivo esemplari più giovani della stessa varietà. Il Comune: «Instabilità grave, intervento inevitabile e ormai non più rinviabile dopo due valutazioni di agronomi professionisti».

