La Ragione

Perché è 'un partito di popolo e di comunità' quello che 'è' di guidare e non ci sono ... Nella prossima legislatura approveremo il ddl'. Nel retropalco ci sono tutti, parlamentari e ...Sonodella serietà e credibilità che la classe dirigente della Lega in Puglia si è ... Ma se non l'avessimo fatto non avremmo potuto bloccare il ddl, lo ius scholae e i decreti attuativi ... Pd: Zan, 'orgoglioso di far parte comitato, ora al lavoro per partito aperto' Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Onorato e orgoglioso di far parte del Comitato Costituente del Nuovo Pd. Ora al lavoro per costruire in tempi brevi un partito aperto, inclusivo e competitivo verso ...Il Bari è alla ricerca di una vittoria che, tra campionato e coppa, manca da cinque partite. Contro il Sudtirol, in casa, i galletti avranno la possibilità di conquistare i tre ...