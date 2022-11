Mondiali | bufera sul telecronista Rai | la frase choc in diretta

(Di giovedì 24 novembre 2022)in Qatar, la gaffe delRai. Non bastavano le polemiche per i diritti umani negati, una nuova feroce polemiche si abbatte sui campionatidi calcio in Qatar. Già qualche giorno fa era stato Fiorello a sparare: “Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale. Un Paese dove tutti gli abitanti, “i qataresi” sul loro zerbino hanno scritto “Diritti umani”. E loro li calpestano ogni giorno”. E poi diversi giocatori volevano indossare la fascia di capitano arcobaleno, ma hanno dovuto rinunciare. La Fifa ha infatti minacciato ammonizioni e punizioni, così i giocatori hanno fatto marcia indietro. Per protesta gli atleti della nazionale tedesca si sono messi una mano davanti alla bocca durante le foto prima del calcio d’inizio. Diversi artisti hanno inoltre rifiutato di esibirsi nonostante i milioni offerti: da ...

Virgilio Sport

, Bernardeschi mostra la mano con i colori dell'arcobaleno. In collegamento da Toronto, dove ha giocato assieme a Insigne in Mls, Federico Bernardeschi è intervenuto nel corso dell'...Continuano ad andare a braccetto gol e polemiche aiin Qatar. Dopo la foto con la mano sulla bocca della nazionale tedesca, in serata è toccato a Federico Bernardeschi protestare per i diritti negati. L'ex Juve, collegato dal Canada, a Rai1 ha ... Mondiali, il gesto di Bernardeschi in diretta Rai scatena la bufera sul web Il gesto irriverente del difensore tedesco sull'1-0 non è passato inosservato: pioggia di critiche sul web Rudiger l’ha fatto di nuovo. Con la Germania in vantaggio sul Giappone il difensore ex Roma p ...Alberto Rimedio ha aperto la telecronaca di Belgio-Canada con una gaffe, mentre il Tg1 ha mandato in onda un servizio sui Giappone con Ufo Robot in sottofondo.