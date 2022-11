Juventus | Rabiot | “Non so se resterò a Torino”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 24 novembre 2022)- Latornerà alla Continassa fra qualche giorno, l’obiettivo dei Bianconeri è tornare in maniera prepotente tra le prime in Campionato, al rientro fissato per il 4 Gennaio 2023. Il centrocampista della, Adrien, è intervenuto ai microfoni del ritiro Francese durante il Mondiale 2022. Il francese è uno dei più in forma della nazionale Transalpina e dell’ultimo momento positivo in casa Bianconera. Di seguito, ecco le parole dell’ex Psg: Sugli Infortuni: “Sì, ci portavamo dietro della negatività fin da quando si sono fatti male Pogba e Kanté, e poi tutti gli altri. All’inizio eravamo un po’ scossi, ma siamo riusciti a non farci prendere dal panico. Non è stato facile giocare in queste condizioni, ma siamo forti e soprattutto siamo in tanti ad esserlo: è questo che ...