Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 23 11 22

(Di mercoledì 23 novembre 2022) E andiaaaaaamo! Ma vieeeeeeni! A E I O U IPSILON! Brigitte Bardot Bardot, Brigitte beijo beijo! Abbiamo bramato questa registrazione fin dal primo istante in cui abbiamo letto quelle inaspettate anticipazioni, abbiamo desiderato che arrivasse questache nemmeno quand’eravamo bimbi aspettavamo il Natale con altrettanta impazienza, e finalmente – siore e siori – il gran giorno è arrivato! Dopo lungo peregrinare, Ida Platano e Alessandro Vicinanza ci hanno fatto la grazia e si sono finalmente levati dai mar*ni! Durerà poco e loro torneranno ad ammorbare le nostre esistenze, lo sappiamo, ma questo non è il momento per angustiarci pensando al futuro, ora è il momento di goderci il presente, li mortacci! Che ce lo siamo sudati ‘sto presente, oh se ce lo siamo sudati! Zazueraaaaa, zazueraaaaa! Sono così felice dopo questo meraviglioso 25 aprile ...

Ebbene, da questo piccolo esercito di nuove leve, l'Esa ha individuato questa volta tree due, che al momento sono ancora "candidati" astronauti, perché prima di diventarlo ufficialmente ...... per andare a lavoro o in università, vi proponiamo il fantastico modello Royal Complete3low ideale sia persia per. Al momento, infatti, potrete portare a casa la colorazione nera a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Giorgio Perlasca, Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, Carl Lutz, Gino Bartali, Angelo Rotta. Sono solo alcuni, tra i più noti, Giusti tra le Nazioni, uomini e donne che durante le ...