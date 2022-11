Robert Downey Jr calvo e irriconoscibile sul red carpet | i fan lo vogliono come nuovo Lex Luthor

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 novembre 2022)Jr. ha sfoggiato il suolook senza capelli sul reddei Governor's Awards e i fan della DC hanno subito chiesto all'attore di Iron Man di interpretare LexJr. ha scioccato i fan mostrandosi completamentesul reddegli Academy of Motion Picture Arts and Sciences 13th Governors Awards, dove haa sfilato a fianco della moglie Susan. Illook, naturalmente è dovuto a esigenze di copione visto il suo coinvolgimento nella serie HBO The Sympathiser. In un video pubblicato su Instagram,Jr. chiede ai suoi figli di tagliargli i capelli per il suo ruolo imminente in The Sympathizer ...