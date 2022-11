Perseguita per mesi due donne di Benevento | 28enne a processo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ partito ilnei confronti di Cristofer Russo, 28 anni, di origini romene ma residente in provincia di Matera, accusato di stalking. L’uomo è tutt’ora detenuto in carcere per maltrattamenti ma per un breve periodo della sua vita ha soggiornato ae in città hato due, assistite dagli avvocati Ernesto Ruggiano e Mario Collarile. I fatti risalgono al periodo che va da agosto a novembre 2020. I carabinieri avevano raccolto elementi sufficienti per poter procedere alla denuncia. Oggi nella prima udienza presieduta dal giudice Monaco del Tribunale di, sono stati acquisiti tutti gli atti del fascicolo del dibattimento del pubblico ministero e nella prossima udienza, fissata il 31 maggio 2023, ci sarà la discussione. L'articolo ...