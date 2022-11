Pd | Bersani | ' se fosse unito con M5S su un paio di cose già cambierebbe l' aria'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Vorrei dire a Pd e 5 Stelle che l'egemonia non è avere un punto in più ma dirigere il traffico verso l'obiettivo, che può essere solo quello di un campo progressista. Se Pd e 5 Stelle su undisi presentassero uniti,già l'. E se non lo fanno, se ne prendono la responsabilità perchè anche se l'onda di Destra nel Paese non c'è, può arrivare. attenzione alle Amministrative". Così Pier Luigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Nessuno degli ultimi segretari eletti ha mai finito il mandato, neppure l'amatissimo, e di ... Saviano disprezza la politica e la tratta come seun capitolo di Gomorra. Non ha studiato ...Dire però che oltre che in funzione del ricongiungimento con i D'Alema e icon il loro Art.1 e la definitiva rottura con Renzi, questo percorsopensato sulla misura di Elly Schlein, che ...