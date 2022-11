Milan | attesa per il summit con l’agente di Bennacer

90min IT

...Serie A ha ufficializzato la data con l'finale che si disputerà a sole due settimane dalla ripresa del campionato dopo quasi due mesi di stop forzato per via del Mondiale in Qatar. Il...Anche il Napoli, in fuga a +8 sul, si sta muovendo per capire come migliorare la rosa a ... Il calciomercato è fluido, indi occasioni - 'Il mercato ancora non è aperto, il Mondiale poi è ... Adli può lasciare il Milan: attesa la decisione del centrocampista La finale di Supercoppa Italiana Milan-Inter, si disputerà mercoledì 18 gennaio 2023, alle ore 20, a Riyadh (Arabia Saudita), al King Fahd International Stadium, e sarà trasmessa da Canale 5 ...Due infortuni al polpaccio hanno chiuso troppo in anticipo il 2022 di Mike Maignan . Il portiere francese è stato costretto a rinunciare al Mondiale e, per questo motivo, è concentrato unicamente a la ...