Il nuovo Copasir Chi c’è | i primi impegni e un’eredità importante

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In questi anni, nonostante la centralità politica acquisita (la visibilità che alimenta le polemiche, e viceversa) il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica non ha mai perso la sua forza. Cioè i voti all’unanimità, un riconoscimento del valore dell’interesse nazionale e della necessità/opportunità di proteggere e valorizzare un comparto essenziale per la democrazia italiana. LA COMPOSIZIONE In attesa della convocazione della prima seduta per l’elezione del presidente, ecco chi sono i dieci membri del. Come prevede la legge, cinque membri sono della maggioranza e altrettanti dell’opposizione, cinque dalla Camera e altrettanti da Senato. La presidenza spetta all’opposizione, trattandosi di un organo di controllo. Per la sua elezione serve la maggioranza assoluta. Dunque, l’opposizione dovrà trovare almeno un voto tra i rappresentanti della ...