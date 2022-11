Asti d' Appello | una prestigiosa penna Aurora per Simona Lo Iacono | vincitrice del premio della giuria popolare

Il 20 novembre si è tenuta l'annuale cerimonia conclusiva dell'associazione Premio Letterariod', organizzato dalla Biblioteca Astense e, da anni, sostenuto da Aurora Penne e dal Museo Officina della Scrittura. Il vincitore della quattordicesima edizione è stato Claudio Piersanti, ......Corte didi Torino con sentenza nr 1889/2017 accoglieva parzialmente l'proposto dalla società (Omissis) s.r.l. in liquidazione avverso la pronuncia nr 253/2015 del Tribunale di...Il 20 novembre si è tenuta l’annuale cerimonia conclusiva dell’associazione Premio Letterario Asti d’Appello, organizzato dalla Biblioteca Astense e, da ...Omicidio in ambito familiare a Canelli, in provincia di Asti. Piero Pesce, 61 anni, ha ucciso il proprio figlio, Valerio, 28 anni. L'omicidio è avvenuto all'alba nella casa dove padre e figlio convive ...