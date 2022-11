Amici 22 | i fan del programma contro Angelina Mango Scoppia la polemica

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo l'entrata nella scuola didi, i fan delsi sono mostrati poco entusiasti per la new entry del. Ecco cosa è successo.

Il Fatto Quotidiano

in rivolta per l'ingresso di Angelina Mango adLa cantante ha vinto la sfida contro Ascanio , ottenendo un giudizio positivo dal giudice della gara, Carlo Di Francesco . La sua voce era già ...... Tazmania è cantata da Albe, appena uscito da, Dragon Ball è interpretata dal tiktoker Jr ... Imi mandavano lettere in cui mi chiedevano come stessi, capivano che facevo finta. Tra i colleghi ... Alex di Amici incontra le fan sotto la redazione e all’improvviso sembra un “TRL della Gen… Dopo l'entrata nella scuola di Amici di Angelina Mango, i fan del programma si sono mostrati poco entusiasti per la new entry del programma. Ecco cosa è successo.Dopo il suo ingresso nella scuola di Amici 22, Angelina Mango ha deciso se lavorare con Arisa o Lorella Cuccarini: la sua scelta è ricaduta sulla seconda.