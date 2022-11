Tecnologia al servizio di pazienti Sla e Sma | esperti a confronto

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Oggi lapuò trasformare l'ambiente domestico, e una casa “intelligente” può rappresentare uno strumento fondamentale per supportare l'indipendenza e l'autonomia delle persone che vivono gravi disabilità, come quelle causate da malattie neuromuscolari e neurodegenerative. Eppure, da un'indagine condotta dal team multidisciplinare di Nemo Lab e del Centro clinico Nemo su un campione di 46 intervistati adulti, di cui 23 con Atrofia muscolare spinale (Sma), Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), distrofie muscolari, e 23 caregiver, emerge che più della metà degli intervistati racconta di non essere soddisfatto delle informazioni ricevute sulle tecnologie utili ad aumentare la propria autonomia e 7 su 10 ignorano che alcune di queste soluzioni siano a carico del Ssn, a fronte di una grande fiducia nelle tecnologie di controllo ...

la Repubblica

... le truffe carte di pagamento sono in aumento, grazie anche all'avanzare della. Queste ... al funzionamento e all'attivazione, bisogna soltanto chiedere all'assistenza tramite il...Al terzo posto (43% degli associati) emerge lacome motore di innovazione delper meglio conoscere i bisogni della clientela e fornire soluzioni adeguate e al quarto la tutela del ... Smart Home, la tecnologia al servizio delle persone con disabilità In questo senso, la tecnologia rappresenta uno strumento fondamentale al servizio della ricerca del percorso di autonomia personale e del desiderio di vivere una vita piena, a prescindere dalla ...Atenei, scuole di eccellenza e spin-off si riuniscono per Helathon, l'hackathon di Helaglobe volto a impiegare il digitale nella medicina personalizzata per la cura delle persone con patologie cronich ...