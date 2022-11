Morto dopo ricovero per broncoscopia | disposta autopsia

(Di martedì 22 novembre 2022) Sarà eseguita giovedì 24 settembre l'sul corpo di un paziente di 73 anniil 18 novembre durante unin day hospital all'ospedale di Perugia per una. Lo ha reso noto ...

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricordato in conferenza stampa Roberto Maroni, scomparso a 67 anniuna lunga malattia. 'Era un amico, una persona che a questa nazione ha ...... fu diramato un comunicato stampa da parte della direzione sanitariatale operazione: "In ... Leggi anche ÈRoberto Maroni, aveva 67 anni: 'Ciao Bobo, inguaribile ottimista' Chi è la moglie di ...Il direttore del Foglio interviene a Omnibus per ricordare l'ex segretario leghista nonché rubrichista del nostro quotidiano con Barbari Foglianti: "Ha cercato di indicare un'idea alternativa a quella ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...