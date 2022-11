LIVE Francia-Australia 3-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Mbappé cala il tris

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI67? MBAPPE!!! Ecco il gol della stella francese!3-1! 66? Gioco fermo, è rimasto a terra Tchouaméni, che dopo i soccorsi è pronto a rientrare in campo. 65? Fase interlocutoria della partita, con lache gestisce e prova a spingere alla ricerca del terzo gol; l’però non cede e rimane in partita. 63? Konaté svetta sull’ennesimo corner della partita di transalpini, il suo colpo di testa però non inquadra lo specchio della porta. 61? CHE AZIONE DELLA! Giocata spettacolare con protagonista sempre, servito con un nuovo colpo di tacco da Giroud, il n.10 si mangia Rowles che ...

Di seguito la diretta di- ...All'Al Janoub Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traed Australia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Janoub Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ...Il terzino del Bayern Monaco si è fatto male in occasione del gol di Goodwin ed è stato costretto ad abbandonare il campo ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...