Francia show | 4-1 all’Australia | Mbappé straripante

(Di martedì 22 novembre 2022) , Giroud doppietta, gol di Rabiot. Lanon accusa minimamente l’assenza di Benzema. Parte anche con l’handicap, prende gol dopo pochi minuti d. I campioni del mondo di Deschamps non si scompongono, cominciano a ruminare calcio e progressivamente l’Australia è costretta ad arrendersi. Lapareggia con Rabiot, poi va in vantaggio con Giroud, nella ripresa il terzo è die il quarto di Giroud su assist di Mbappè (gran cross da sinistra). Il fuoriclasse del Psg è. Gli australiani non lo prendono mai. Non lo contengono mai. Si dirà che l’Australia è l’Australia. Anche l’Arabia Saudita è l’Arabia Saudita eppure ha battuto l’Argentina. L'articolo ilNapolista.

