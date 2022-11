Cuccarini | ' Torno a fare la cattiva in Rapunzel | poi uno spettacolo | Amici e la mia tv'

Agenzia ANSA

Lorella, a 8 anni dalla prima edizione, torna a farsi 'cattiva' nel ruolo di Gothel in 'Rapunzel il Musical', scritto e diretto da Maurizio Colombi, che sarà in scena a Roma, al teatro Brancaccio ...A raccontarlo è Lorella, regina dei varietà, maestra all'accademia di Amici e anche padrona di casa del LorellaChannel su Youtube, che 8 anni dopo torna cattiva, cattivissima (o ... Lorella Cuccarini, torno con Rapunzel e sogno uno show 'mio' Lorella Cuccarini, a 8 anni dalla prima edizione, torna a farsi “cattiva” nel ruolo di Gothel in “Rapunzel il Musical”, scritto e diretto da Maurizio Colombi, che ..."E' proprio bello per me tornare in teatro. L'ho scoperto nel '97 con Grease e da allora, pur con qualche pausa per la tv, non mi sono mai fermata. Ora, dopo tre anni di stop per la pandemia, avevo pr ...