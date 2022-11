(Di martedì 22 novembre 2022) Uno dei migliori tecnici dell’ultimo secolo è senza dubbio Fabio, che ha sempre fatto bene, ovunque abbia allenato. Il rischio di guidare una squadra, però, è sempre quello di non piacere a qualcuno e in un gruppo non si può...

Pianeta Milan

... WI Best Arrangement, Instruments and Vocals Becca Stevens &Quartet - 2 + 2 = 5 (Arr. ...Version) Jacob Collier Featuring Lizzy McAlpine & John Mayer - Never Gonna Be Alone Louis- Let ......Pedretti - 26 Ottobre 2022 Marvel James Cameron si schiera contro i film supereroi e... Le parole della Reinhart hanno immediatamente fatto pensare alla fine della sua storia d'amore con... Cole attacca Capello: “Atteggiamento insopportabile al Mondiale 2010” Michael Cole ha rivelato di non aver avuto paura di un possibile attacco iraniano nei giorni passati in Arabia Saudita per WWE Crown Jewel.