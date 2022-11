Windtre | Fiorello e un nuovo tormentone di Natale

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 novembre 2022 –torna in TV con Rosario, protagonista di uno spot che racconta unmodo di dare valore al vecchio smartphone, in modo semplice e conveniente, grazie alla soluzione ‘Reload exChange’., in quanto cliente, è abituato ad avere il meglio. Così, nella nuova campagna, tenta due volte di ottenere un ‘upgrade’, chiedendo ad una bambina e ad un motociclista: “Facciamo cambio?”. Ma riuscirà nel suo intento solo quando, in un negozio, la Store Manager gli proporrà di cambiare il suo vecchio telefono con unmodello Samsung. Al centro della comunicazione ‘Reload exChange’, ilservizio diche consente di effettuare in modo facile e veloce, tramite l’App ...