Tulsa King 2 ci sarà? Sylvester Stallone è deciso | “Un lavoro duro rispetto al cinema”

(Di lunedì 21 novembre 2022)2 ci? Nonostante l’ottimo responso dopo appena due episodi,non è sicuro di tornare per un potenziale ciclo di nuovi episodi. Uscita il 13 novembre, la nuova serie Paramount+ segue la star di Rocky nei panni di un capo della mafia che, dopo aver scontato 25 anni di prigione, viene inviato nel posto più improbabile –, Oklahoma – per costruire da zero un’impresa criminale completamente nuova. Creato da Taylor Sheridan (ideatore di Yellowstone) e con Terence Winter (I Soprano) come showrunner,ha sicuramente un brillante futuro davanti a sé. Tuttavia, non è chiaro se il suo protagonista,, sia impegnata a lungo termine. Durante una recente intervista con Variety, l’attore ...

L'ultima fatica di Sylvester Stalloneha fatto aumentare notevolmente gli abbonamenti a Paramount+ , il servizio streaming necessario per vedere lo show ideato da Sheridan. Con una carriera ricca di film di ogni tipo, l'...Il 13 novembre, in concomitanza con l'esordio di, Paramount Plus ha avuto un boom d'iscrizioni , raggiungendo il numero più alto fino ad ora per il portale di streaming. Sarà stato il coinvolgimento, nella serie, di Sylvester Stallone ad ...Con un debutto senza precedenti per Paramount+, Stallone e il suo Tulsa King viaggiano a gonfie vele nonostante i dubbi sulla seconda stagione.Sylvester Stallone oggi è il protagonista della serie tv Paramount+ Tulsa King. Scopri come a 76 anni resta ancora in splendida forma grazie allo sport.