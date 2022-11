Soumahoro non commuove il web | pioggia di critiche per le sue lacrime Clamoroso autogol

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ledi Aboubakarnon hanno commosso il web. Il video Facebook, infatti, con il quale il deputato ha provato a difendersi dalle accuse che gli sono piovute addosso in questi giorni, non ha convinto la rete. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni dell’ultima settimana sulla vicenda che ha visto coinvolte la moglie e la suocera del deputato di origini ivoriane della Sinistra italiana., la ricerca di SocialCom Il periodo di analisi considerato è quello che va dal 14 al 20 novembre. L’interesse della rete sul tema è stato medio/alto e ha interessato un pubblico composto in prevalenza da addetti ai lavori e appassionati di politica. Sulla figura disono state registrate 3,06K mentions (post ...

Il Fatto Quotidiano

Indagine sulle coop, la suocera di Soumahoro: "Non abbiamo soldi per i dipendenti, lo Stato non ci paga… Due società destinatarie di centinaia di migliaia di euro che non pagavano gli stipendi ai dipendenti ma assegnavano esosi emolumenti ...