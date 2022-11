Senegal Olanda LIVE | occasione per De Jong

(Di lunedì 21 novembre 2022) All’Al Thumama, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Al Thumama va in scena il match valido per la prima giornata del Girone A del Mondiale in Qatar traed. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviolaL'episodio chiave della moviola del match traed, valido per la prima giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà il brasiliano Sampaio. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Cissé DialloSi riportano di seguito le formazioni ufficiali di Senegal-Olanda, sfida valida per la prima giornata del girone A dei Mondiali, nelle quali non figura, poiché infortunato, il ...Non c’è il milanista Ballo-Touré nell’undici del Senegal per la sfida contro l’Olanda di questo pomeriggio al suo posto dovrebbe giocare Abdou Diallo con ...