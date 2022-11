Senegal | Dia | 'Delusione e frustrazione | errori individuali ma'

L'attaccante del, Boulaye, ha commentato la sconfitta subita all'esordio del Mondiale 2022 contro l' Olanda . Queste le parole del calciatore della Salernitana : 'C'è delusione, e anche un po' di ...... Cisse invece getta nella mischia l'attaccante del Marsiglia Dieng al posto diche poco prima ... su un cross dalla trequarti di De Jong, i centrali delsi addormentano, Mendy esce in ...Lo afferma l'attaccante della Salernitana Boulaye Dia dopo la sconfitta del sui Senegal con l'Olanda, che obbliga i campioni d'Africa ad un'immediata reazione, venerdì col Qatar padrone di casa. "Da ...Doha, 21 nov. – (Adnkronos) – “C’è delusione e anche un po’ di frustrazione, vista la partita che abbiamo fatto”. Lo dice l’attaccante del Senegal e della Salernitana Boulaye Dia dopo il ko per 2-0 co ...