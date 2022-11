Sanità | protesta della Cisl ' No ai servizi in appalto' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Manifestazione contro la Regione al Palaffari dove si apre il Forum Risk . Il vicesindaco Tanti: 'Confronto aperto su un modello che non ......dal commissario straordinario dell'Asp Giuseppe Giuliano e dal presidente della Commissione... Tuttavia il Comitato non depone "le armi della" che "continuerà ancora con più forza finché ... Sanità, protesta della Cisl "No ai servizi in appalto"