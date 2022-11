LIVE Inghilterra-Iran 3-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | tris firmato da Sterling

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DILADI SENEGAL-OLANDA DALLE 17.00 LADI USA-GALLES DALLE 20.00 45+8? Si cominciano a scaldare gli altri giocatori delle due nazionali. 45+6 Attacca ancora l’, ritmi gestiti dalla nazionale inglese. 45+4? Ci saranno ben 14 minuti di recupero. 45+2? Goooooooooooooool,, assist di Kane con un cross perfetto per l’esterno di3-0. 45? Goooooooooooooool, Saka, assist di Maguire di testa per Saka che al volo mette in rete,2-0. 43? Moharrami in scivolata ferma ...

L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'Iran . Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'Iran di ...Al Khalifa International Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traed Iran: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ..CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Iran Mondiali 2022, Kane e compagni cercano subito i tre punti. La rosa… Leggi ...L’Inghilterra riesce a sbloccare il match contro l’Iran. Al 35' azione importante dei Tre Leoni, Sterling serve sulla sinistra per corrente Shaw che va al cross in area. Bellingham sbuca dietro al dif ...