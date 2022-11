Iran | arrestate le attrici Katayoun Riahi e Hengameh Ghaziani “Forse questo sarà il mio ultimo post”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le forze di sicurezzaiane hanno arrestato due noti, colpevoli di essersi mostrate senza il velo islamico e di aver espresso pubblicamente la loro solidarietà con le proteste che da oltre due mesi scuotono la Repubblica islamica. Sia, 52 anni, che, 60, sono molto conosciute a livello nazionale e internazionale, e hanno un nutrito seguito di fan. Accusate di collusione e di aver agito contro le autoritàiane, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Irna, entrambe le artiste sono apparse nelle settimane scorse in pubblico senza il velo, indumento tipico della loro religione ma soprattutto imo come obbligatorio nello Stato, diventando così ...

